Інтерфакс-Україна
Події
10:41 30.09.2025

Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

2 хв читати
Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу закону "Про освіту" про три мінімальні заробітні плати для вчителів шкіл в 2026 році.

"Зо стосується моделі підвищення заробітної плати. Я вам відверто скажу, що я особисто наполягаю на тому, щоб ми наступного року виконали вимогу закону про три мінімальні заробітні плати. І в одній із запропонованих моделей (підвищення зарплат педагогам на 2026 рік - ІФ-У) це теоретично можливо навіть в умовах тих коштів, які зараз закладені в бюджеті, або з невеликим додаванням", - сказав Бабак на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок.

Він зауважив, що в такому разі це потребуватиме змін в структурі оплати праці, корегування навантаження і ряд інших змін.

Що стосується пропорційності підняття зарплати у всіх освітніх ланках, голова комітету зазначив, що в попередні рази завжди так і робилося, але в такому випадку при обмежених ресурсах підвищення було для всіх в межах 10-20%.

"І врещі решт ми ніколи не доходимо до нашого таргетованого показника, який закладено в законі про освіту. Можливо, потрібно зробити асиметричний крок і підняти зараз найважливішій категорії для виконання того, що закладено в законі, а в наступному році піднімати всім іншим. Бо нам треба з чогось починати", - додав Бабак.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що розглядається декілька сценаріїв етапності підвищення заробітних плат педагогам в 2026 році, але деякі з них потребують більше коштів, ніж закладено (53,8 млрд грн - ІФ-У) в проекті державного бюджету.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

 

Теги: #зарплати #освіта #бабак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:44 30.09.2025
Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

10:01 30.09.2025
Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

09:17 30.09.2025
У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

10:53 29.09.2025
Гетманцев: Маємо нарешті виконати закон та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії

Гетманцев: Маємо нарешті виконати закон та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії

18:54 25.09.2025
Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

16:30 23.09.2025
Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

10:54 23.09.2025
Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:21 23.09.2025
Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

ВАЖЛИВЕ

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

ОСТАННЄ

Суд переніс розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП) на 30 жовтня

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА