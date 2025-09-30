Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу закону "Про освіту" про три мінімальні заробітні плати для вчителів шкіл в 2026 році.

"Зо стосується моделі підвищення заробітної плати. Я вам відверто скажу, що я особисто наполягаю на тому, щоб ми наступного року виконали вимогу закону про три мінімальні заробітні плати. І в одній із запропонованих моделей (підвищення зарплат педагогам на 2026 рік - ІФ-У) це теоретично можливо навіть в умовах тих коштів, які зараз закладені в бюджеті, або з невеликим додаванням", - сказав Бабак на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок.

Він зауважив, що в такому разі це потребуватиме змін в структурі оплати праці, корегування навантаження і ряд інших змін.

Що стосується пропорційності підняття зарплати у всіх освітніх ланках, голова комітету зазначив, що в попередні рази завжди так і робилося, але в такому випадку при обмежених ресурсах підвищення було для всіх в межах 10-20%.

"І врещі решт ми ніколи не доходимо до нашого таргетованого показника, який закладено в законі про освіту. Можливо, потрібно зробити асиметричний крок і підняти зараз найважливішій категорії для виконання того, що закладено в законі, а в наступному році піднімати всім іншим. Бо нам треба з чогось починати", - додав Бабак.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що розглядається декілька сценаріїв етапності підвищення заробітних плат педагогам в 2026 році, але деякі з них потребують більше коштів, ніж закладено (53,8 млрд грн - ІФ-У) в проекті державного бюджету.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.