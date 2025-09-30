У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

Робоча група Міністерства освіти і науки України підготувала методичні путівники щодо оцінювання для кожної освітньої галузі в 5–9 класах "Нової української школи" (НУШ).

"Путівники є практичним інструментом для впровадження компетентнісного підходу до оцінювання в 5–9 класах НУШ. Вони створені відповідно до чинних правил оцінювання та забезпечують учительство конкретними прикладами готових завдань, які можна відразу використовувати на уроках", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що путівники допоможуть учителям: відстежувати індивідуальний поступ учнів; формувати навички самооцінювання та взаємооцінювання; забезпечити прозорість й об’єктивність оцінювання результатів навчання.

Зокрема, путівники містять: переліки видів навчальної діяльності, які безпосередньо спрямовані на формування та оцінювання результатів навчання; практичні інструменти відповідно до груп результатів; приклади завдань для формувального оцінювання; зразки підсумкових і комплексних робіт із детальними схемами та критеріями оцінювання.

У відомстві додали, що педагоги зможуть адаптувати такі роботи до власних потреб або створювати аналогічні завдання.

Путівники підготовлені за такими галузями: громадянська та історична освітня галузь; мистецька освітня галузь; освітня галузь "Фізична культура"; природнича освітня галузь; соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь; інформатична освітня галузь; математична освітня галузь; мовно-літературна освітня галузь (іноземні мови); мовно-літературна освітня галузь (українська мова, українська та зарубіжна літератури); технологічна освітня галузь.