30 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1315 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1315 RUSSIAN AGRESSION

30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день подкастів, День "Врятуйте коалу", Міжнародний день перекладача, День грязелікування.

Православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Григорія.

Всеукраїнський день бібліотек

Встановлений в Україні Указом Президента від 14 травня 1998 року. Бібліотеки в Україні мають давню історію, ще від часів Київської Русі, коли перші зібрання книг з’явилися в монастирях та церквах. Однією з найвідоміших бібліотек того часу була бібліотека Ярослава Мудрого при Софійському соборі в Києві. Сьогодні в Україні налічується понад 30 тисяч бібліотек, серед яких є національні, університетські, дитячі та спеціалізовані бібліотеки. Найбільша з них — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

День "Врятуйте коалу"

Це свято було започатковане Австралійським фондом коал (AKF) у межах кампанії "Місяць порятунку коал", яка тривала протягом усього вересня. Мета цього дня — підвищити обізнаність про загрози, які стоять перед коалами, та зібрати кошти для збереження їхнього природного середовища проживання. Коали стикаються з багатьма проблемами, такими як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.

Міжнародний день подкастів

Заснований у 2014 році Стівом Лі, засновником Modern Life Network, з метою популяризації подкастів як медіаформату.

Подкасти — це цифрові медіафайли, які можна завантажити з Інтернету та слухати на мобільних пристроях або комп’ютерах у зручний час. Вони стали популярними завдяки своїй зручності та можливості поєднувати прослуховування з іншими справами. Цього дня організовуються різноманітні заходи, включаючи багатогодинні трансляції, в яких беруть участь розробники подкастів з усього світу. Це чудова нагода для подкастерів поділитися своїми проєктами та залучити нових слухачів.

Міжнародний день перекладача

Започаткований Міжнародною федерацією перекладачів (FIT) 1953 року, а офіційно визнаний 1991 року. Дата обрана на честь святого Єроніма, покровителя перекладачів, який здійснив переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину. Міжнародний день перекладача вшановує важливу роль перекладачів у сприянні діалогу, взаєморозумінню та співпраці між народами. Перекладачі допомагають долати мовні бар’єри, що сприяє розвитку культурного обміну та зміцненню миру у світі.

День грязелікування

Це свято присвячене використанню лікувальних грязей у медичних та косметичних цілях, що має давню історію, починаючи з XVI століття. Лікувальні грязі використовуються для лікування різних захворювань, таких як хвороби шкіри, ревматизм, хвороби дихальних шляхів, кісток та суглобів. Вони також популярні у сучасних спа-салонах та лікувальних курортах по всьому світу. Деякі з найвідоміших грязелікарень знаходяться в Анхіало (Поморіє, Болгарія), Терме ді Сірміоне (Італія), Хаапсалу (Естонія) та на озері Текіргіол (Румунія).

Цього дня народилися:

1950 - Українська архівознавчиня, історикиня бібліотечної справи Любов Дубровіна;

1971 - Український громадський і політичний діяч, націоналіст Дмитро Ярош;

1977 - Український актор, продюсер, політик Пилип Іллєнко.

Ще в цей день:

1929 - Британська служба "Бі-бі-сі" вперше проводить телетрансляцію;

1929 - У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель побить політ на планері з ракетними двигунами;

1938 - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексувала Судетську область Чехословаччини;

1939 - У Парижі створюють Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1946 - Оголошують перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 - Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1980 - Опублікували першу специфікацію Ethernet;

1990 - На площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради;

1992 - Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні;

1992 - Відправляють у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 - Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2005 - Суперечливі малюнки про пророка Мухаммеда друкують в данській газеті;

2007 - В Україні відбуваються дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС;

2016 - Дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога 2002 року.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії

Григорій народився близько 257 року в місті Аштішат у родині королівського радника. Після смерті батьків хлопця відвезли до Кесарії Каппадокійської, де він прийняв хрещення. Повернувшись на батьківщину, він почав служити королю Тиридату III. Однак, через свою активну проповідь християнства, Григорій був ув’язнений і провів 14 років у темниці. Завдяки молитвам і дару зцілення, Григорій вилікував короля Тиридата від божевілля, після чого король і весь вірменський народ прийняли християнство.

302 року Григорій став єпископом і організував Церкву у Вірменії, зробивши християнство офіційною релігією країни. Григорій помер 330 року в пустелі на горі Манія, де провів останні роки свого життя.

Іменини: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.