18:29 29.09.2025

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

На порядку денному неформального засідання Європейської ради, яке пройде 1 жовтня в Копенгагені, два питання: оборона та Україна.

Про це у понеділок в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, який спілкувався на умовах анонімності.

"Президент Європейської ради (Антоніу Кошта) очікує, що на столі неформальної Європейської Ради будуть дві основні теми: перша – оборона, друга – Україна", - сказав він.

Співрозмовник нагадав, що питання оборони розглядається, зокрема в контексті нещодавніх вторгнень безпілотників і навіть винищувачів у повітряний простір деяких європейських країн.

"Є три великі сфери, які, звичайно, взаємопов'язані, і які будуть обговорюватися. Президент очікує, що дебати, які відбудуться в Копенгагені, допоможуть сформувати висновки, які, як він сподівається, будуть зроблені Європейською Радою наприкінці жовтня. Перше питання: як Європейський Союз реалізує спільний розвиток потенціалу? Як Європейський Союз може прискорити це та зробити швидше, ніж він зробив би це за звичайних обставин?" - деталізував високопосадовий дипломат.

Співрозмовник нагадав, що ЄС поставив за мету підвищити обороноздатність до 2030 року. "Як це можна зробити вчасно та з часовими рамками, які не триватимуть вічно або не будуть лише довгостроковими? У нас є фінансові інструменти, які вже можна використовувати для цього, зокрема SAFE, і тому саме так ми повинні структурувати дебати. Другий пункт є певним чином відхиленням від цього першого пункту, тобто коли ми дивимося на загрози, які ми бачили в останні дні та тижні, що існує конкретна, більш нагальна загроза на східному фланзі. Це не єдина загроза, ми бачили, що проблема безпілотників може виникнути практично будь-де в Європі, але існує чітка конкретна загроза для східного флангу, тому існує питання європейської солідарності, чіткої європейської солідарності для цього флангу", - розповів він.

Третім питанням в аспекті оборони високопосадовець назвав питання управління поряд з роллю міністрів оборони. "Президент також запропонує, що нам потрібна посилена роль міністрів оборони у супроводі цього процесу, саме в забезпеченні того, щоб це відбувалося в необхідних темпах і з необхідною швидкістю, постійно звітуючи перед Європейською Радою, яка повинна підтримувати політичне керівництво цим процесом", - пояснив він.

Говорячи про питання України, дипломат повідомив, що до лідерів у форматі відеоконференції звернеться президент України Володимир Зеленський. "Я б визначив двічі-три основні теми, які безумовно будуть на столі лідерів. Перша – це фінансування України. Ми бачимо, що, на жаль, перспективи миру не видаються короткостроковими. Ми бачимо, що Росія подвоює агресію, атаки. Немає жодних ознак того, що президент Путін готовий піти на зустріч з президентом України чи навіть на тристоронню зустріч. Тож немає жодних реальних рухів з боку росіян, а це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну з метою досягнення справедливого та міцного миру", - сказав він.

У цьому контексті лідери обговорять питання використання мобілізованих російських активів, яке є "дуже складним з багатьма фінансовими та правовими наслідками". "Я не очікую, що лідери будуть вдаватися в деталі цих наслідків, але, безумовно, потрібні політичні вказівки щодо того, чи готові вони працювати над цим, щоб використовувати іммобілізовані активи для фінансування України", - пояснив дипломат.

Другою темою буде процес вступу України і третьою, "хоча без тривалого обговорення" 19-й пакет санкцій для РФ. "Зараз його обговорюють у Комітеті постійних представників (посли країн-членів ЄС). Серед 27 країн дискусії були досить конструктивними, тож ми сподіваємося, що його можна буде швидко схвалити… Це ті моменти, які ми очікуємо обговорення під час неформальної Європейської Ради", - підсумував він.

Теги: #україна #кошта #оборона #засідання #європейська_рада

