Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Народні депутати пропонують Верховній Раді України встановити нове почесне звання "Сім'я учасника бойових дій".

Відповідний законопроєкт №14079 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 10 закону "Про державні нагороди України", які передбачають встановлення почесного звання України "Сім'я учасника бойових дій".

Згідно з законопроєктом, відзнака надаватиметься членам сімей учасників бойових дій, які проходять або проходили військову службу у Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній поліції, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, або загинули чи потрапили в полон під час виконання обов’язків із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Законопроєкт також передбачає, що відзнака призначається особам, які проживали (або проживають) з учасником бойових дій як одна сім’я (навіть без офіційного шлюбу).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, відзнака "Сім'я учасника бойових дій" є формою визнання з боку держави внеску сімей учасників бойових дій у справу захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України при проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Інна Совсун (фракція "Голос"), Софія Федина ("Європейська солідарність"), Марія Мезенцева-Федоренко ("Слуга народу").