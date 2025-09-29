Інтерфакс-Україна
Події
17:48 29.09.2025

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

1 хв читати
Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Народні депутати пропонують Верховній Раді України встановити нове почесне звання "Сім'я учасника бойових дій".

Відповідний законопроєкт №14079 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 10 закону "Про державні нагороди України", які передбачають встановлення почесного звання України "Сім'я учасника бойових дій".

Згідно з законопроєктом, відзнака надаватиметься членам сімей учасників бойових дій, які проходять або проходили військову службу у Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній поліції, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, або загинули чи потрапили в полон під час виконання обов’язків із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Законопроєкт також передбачає, що відзнака призначається особам, які проживали (або проживають) з учасником бойових дій як одна сім’я (навіть без офіційного шлюбу).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, відзнака "Сім'я учасника бойових дій" є формою визнання з боку держави внеску сімей учасників бойових дій у справу захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України при проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Інна Совсун (фракція "Голос"), Софія Федина ("Європейська солідарність"), Марія Мезенцева-Федоренко ("Слуга народу").

Теги: #законопроєкт #сімя_учасника_бойових_дій #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 29.09.2025
Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

15:21 24.09.2025
Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

16:21 23.09.2025
Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:19 22.09.2025
Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

15:10 22.09.2025
Раді пропонують адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс у сфері приватного права

Раді пропонують адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс у сфері приватного права

13:23 19.09.2025
Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду

Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду

13:21 19.09.2025
Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

12:26 18.09.2025
Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

11:06 18.09.2025
Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Україна очікує на шведські винищувачі Gripen - Міноборони

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА