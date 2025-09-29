Інтерфакс-Україна
Події
16:54 29.09.2025

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

1 хв читати
Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Відповідь країн Європи та Північноатлантичного альянсу на прольоти російських літаків та дронів у повітряному просторі відповідних країн має бути спільною, обов'язково за участі США, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Щодо втручання російських дронів і літаків у міжнародний повітряний простір. Була і Естонія, і Польща, і Данія, і Норвегія, вже й Швеція давала відповідні сигнали. Диму без вогню не буває. Все це – це точно ризики, все це – порушення простору, кордонів, порушення міжнародного права. На це треба реагувати не з точки зору, яка країна під ударом, а з точки зору, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями Росії. І тому захищати треба всіх. Об'єднаний голос повинен давати відповідь Європи, НАТО, разом з Америкою", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він наголосив, що РФ розраховує на те, "щоб реагувало НАТО, але реагувало частково, без Сполучених Штатів Америки".

"Бажаний об'єднаний голос. І він повинен реагувати на те, що робить і дозволяє собі Росія", - наголосив президент України.

Зеленський також зазначив важливість того, щоб "дивитися на країни, які були в Радянському Союзі й над якими Росія втрачає вплив", бо саме туди може бути також розповсюджена агресія РФ.

Теги: #сша #війна #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 29.09.2025
РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

17:06 29.09.2025
Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

16:33 29.09.2025
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

16:29 29.09.2025
Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкоджено в Україні з лютого 2022р.

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкоджено в Україні з лютого 2022р.

16:21 29.09.2025
РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

15:32 29.09.2025
Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

12:03 29.09.2025
Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

08:30 29.09.2025
Трамп дозволив далекобійні удари по Росії – Келлог

Трамп дозволив далекобійні удари по Росії – Келлог

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ОСТАННЄ

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Україна очікує на шведські винищувачі Gripen - Міноборони

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА