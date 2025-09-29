Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Відповідь країн Європи та Північноатлантичного альянсу на прольоти російських літаків та дронів у повітряному просторі відповідних країн має бути спільною, обов'язково за участі США, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Щодо втручання російських дронів і літаків у міжнародний повітряний простір. Була і Естонія, і Польща, і Данія, і Норвегія, вже й Швеція давала відповідні сигнали. Диму без вогню не буває. Все це – це точно ризики, все це – порушення простору, кордонів, порушення міжнародного права. На це треба реагувати не з точки зору, яка країна під ударом, а з точки зору, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями Росії. І тому захищати треба всіх. Об'єднаний голос повинен давати відповідь Європи, НАТО, разом з Америкою", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він наголосив, що РФ розраховує на те, "щоб реагувало НАТО, але реагувало частково, без Сполучених Штатів Америки".

"Бажаний об'єднаний голос. І він повинен реагувати на те, що робить і дозволяє собі Росія", - наголосив президент України.

Зеленський також зазначив важливість того, щоб "дивитися на країни, які були в Радянському Союзі й над якими Росія втрачає вплив", бо саме туди може бути також розповсюджена агресія РФ.