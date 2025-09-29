Інтерфакс-Україна
Події
16:36 29.09.2025

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

2 хв читати
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Багато країн з тих 40, що брали участь на саміті щодо повернення викрадених Росією дітей в межах Генеральної асамблеї ООН, долучаться до формування реєстру цих дітей – "завдяки своїм економічним зв'язкам, завдяки розвідкам будуть знаходити й наповнювати цей реєстр реальними даними", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На Генасамблеї ООН була важлива зустріч – саміт щодо повернення наших дітей. Потрібен чіткий реєстр цих дітей, і ми над цим працюємо. Це дуже складно – на території Росії знайти ту чи іншу інформацію, де наші діти перебувають, де частина з них на тимчасово окупованих територіях, де тисячі, які вивезені силою в Росію. Це завдання номер один. Тут Україна сама не зможе", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Зеленський висловив вдячність країнам-учасницям заходу. "У нас було більш ніж 40 країн на цій зустрічі. Багато країн завдяки своїм зв'язкам, завдяки економічним зв'язкам, завдяки своїм розвідкам будуть знаходити й наповнювати цей реєстр реальними даними. Це пункт номер один, про що ми домовились", - наголосив Зеленський.

"Впевнений, що це найскладніше питання. Війна закінчиться, ті чи інші питання будуть вирішені, а питання дітей, на жаль, – це не на дні й не на місяці. Це питання на роки. На жаль, але я повинен це констатувати. Коли йдеться про тисячі, десятки тисяч дітей, яких Росія ховала тим чи іншим шляхом, точно незаконним, знайти їх дуже складно", зазначив Зеленський.

Теги: #діти #саміт #зеленський #повернення

