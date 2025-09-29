Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, щоб привітати його з переконливою перемогою на парламентських виборах.

"Великий день для Молдови та Європи. Цього ранку я особисто зв'язався зі своїм колегою Міхаєм Попшоєм , щоб привітати його з переконливою перемогою на парламентських виборах. Незважаючи на спроби Росії підірвати демократичні вибори та європейський вибір Молдови, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що "це вибір миру, безпеки та гідного рівня життя для молдовського народу".

Сибіга наголосив, що Україна та Молдова продовжуватимуть разом просуватися на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, у Молдові за результатами обробки 99,91% (станом на 11:10) протоколів перемогу на парламентських виборах здобуває правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду. Вона набирає 50,16% голосів виборців. Про це свідчать дані ЦВК Молдови.