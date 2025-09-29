Спроби Путіна нав'язати свій сценарій зазнали поразки на виборах у Молдові - Стефанчук

Спроби очільника Кремля Володимира Путіна нав'язати свій сценарій зазнали поразки на парламентських виборах у Молдові, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Щойно провів телефонну розмову з головою парламенту Республіки Молдова Ігорем Гросу. Насамперед привітав його з переконливою перемогою демократичних та європейських сил на парламентських виборах. Це чіткий вибір народу Молдови — за демократію, свободу та європейське майбутнє. Спроби путіна нав’язати інший сценарій зазнали поразки", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами Стефанчука, вони також обговорили спільний шлях України та Молдови до Європи.

"Україна і Молдова неодмінно повернуться до великої європейської родини. І жодні штучні перепони не зможуть цьому завадити… Переконаний: разом ми зможемо ще ефективніше захищати наші спільні цінності — свободу, демократію та гідність. Це те, що об’єднує народи України й Молдови та наближає нас до спільної мети", - зазначив спікер.

Він запросив Гросу здійснити візит до України, щоб поглибити співпрацю у двосторонньому форматі.