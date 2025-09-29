Інтерфакс-Україна
Події
11:48 29.09.2025

Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

1 хв читати

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє Київська міська прокуратура.

У телеграм-каналі в понеділок прокуратура Києва зазначає, що жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 рр. отримала дохід на загальну суму понад 58 млн грн.

"При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що від початку повномасштабного вторгнення блогерка проживає за кордоном, відтак повідомлення про підозру оголошено заочно.

За інформацією міської прокуратури, ця блогерка має багатомільйонну аудиторію, але в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви.

"Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні в масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по рф та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію", - наголошуються в повідомленні.

Теги: #блогерка #податки #підозра #софія_стужук

