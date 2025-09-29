Мінсоцполітики розробило покроковий шлях евакуації для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало покроковий шлях евакуації для людей старшого віку, осіб з інвалідністю та маломобільних категорій громадян.

"До всіх наших програм допомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб ми намагаємось залучити ресурси іноземних партнерів, які висловлюють готовність допомогти. Нещодавно подальші кроки у допомозі евакуйованим українцям обговорили з Банком розвитку Ради Європи. Серед іншого, там будуть програми, які спростять шлях переміщеної особи до реінтеграції у громаді", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі під час реєстрації на транзитному пункті людині пропонують медичну консультацію, за потреби, вона може скористатися послугою медичного супроводу у закладі охорони здоров’я протягом 30 днів.

Далі після стабілізації морального та фізичного стану, людина, якщо немає варіантів з житлом, також може скористатися послугою з проживання, яка фінансується державою та доступна для однієї особи протягом 12 місяців.

"Після спливу цього терміну, людина або переїздить до місць тимчасового проживання, або може обрати послугу підтриманого проживання чи стаціонарного догляду", - додали у відомстві.