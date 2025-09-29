Інтерфакс-Україна
09:53 29.09.2025

Мінсоцполітики розробило покроковий шлях евакуації для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало покроковий шлях евакуації для людей старшого віку, осіб з інвалідністю та маломобільних категорій громадян.

"До всіх наших програм допомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб ми намагаємось залучити ресурси іноземних партнерів, які висловлюють готовність допомогти. Нещодавно подальші кроки у допомозі евакуйованим українцям обговорили з Банком розвитку Ради Європи. Серед іншого, там будуть програми, які спростять шлях переміщеної особи до реінтеграції у громаді", – йдеться в повідомленні міністерства. 

Зазначається, що наразі під час реєстрації на транзитному пункті людині пропонують медичну консультацію, за потреби, вона може скористатися послугою медичного супроводу у закладі охорони здоров’я протягом 30 днів.

Далі після стабілізації морального та фізичного стану, людина, якщо немає варіантів з житлом, також може скористатися послугою з проживання, яка фінансується державою та доступна для однієї особи протягом 12 місяців.

"Після спливу цього терміну, людина або переїздить до місць тимчасового проживання, або може обрати послугу підтриманого проживання чи стаціонарного догляду", - додали у відомстві.

Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

