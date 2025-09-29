Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

Підприємством, яке потрапило під ворожий обстріл у ніч на неділю виявилося "Akkerman Distillery", повідомляє пресслужба підприємства.

"У ніч із 27 на 28 вересня агресор завдав масованого удару по підприємству Akkerman Distillery - саме тут вироблявся наш коньяк AZNAURI для ринку України. Руйнувань зазнали цех розливу та склади. Це важкий удар для нашої команди й для усього ринку", - сказано в повідомленні на Facebook.

Як зазначається, серед людей ніхто не постраждав.

У компанії додали, що попри обстріл ще є сформовані запаси готової продукції "AZNAURI", яку можна й надалі знаходити у продажу.

"Ми вже працюємо над відновленням виробництва і впевнені, що зовсім скоро повернемося ще сильнішими", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, на Одещині росіяни ударними дронами зруйнували цех та склад готової продукції винного заводу.

Джерело: https://www.facebook.com/aznauri/posts/pfbid02cocYB9jzo1cDkL9STp5Ub5PpxDWyU17BDNDtvaZUJPM9MiMzz9a3L7Jogj1vWFcWl?rdid=kE8ECY9N2I05i9KZ#