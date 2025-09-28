Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні під час масованого нічного обстрілу Києва, повідомляє RMF FM.

"Стріляючий елемент або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав ", – сказав речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський RMF FM.

Як зазначається, було зроблено попередні оцінки збитків: "Вони не є значними. Інцидент не вплине на роботу посольства. (…)консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі в понеділок".