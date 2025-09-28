В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

В Україні в понеділок, 29 вересня, у західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві у понеділок дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 29 вересня найвища температура вдень була 28,8 в 1900р., найнижча вночі -2,9 в 1881р.

У вівторок, 30 вересня, в Україні помірні, в південних областях місцями значні дощі.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на крайньому півдні до 17°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у вівторок дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.