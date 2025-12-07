Інтерфакс-Україна
15:42 07.12.2025

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

У понеділок, 8 грудня, в Україні без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ, у західних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві 8 грудня без істотних опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 грудня найвища температура вдень була  12,2 в 1960р., найнижча вночі  -19,7 в 1959р.

У вівторок, 9 грудня, вночі на сході країни, вдень у північній частині дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Карпатському регіоні, центральних та південних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві 9 грудня вночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

