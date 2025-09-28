На Одещині російський удар зруйнував цех та склад готової продукції винного заводу

На Одещині росіяни ударними дронами зруйнували цех та склад готової продукції винного заводу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Робочу зміну з 50 працівників евакуювали"- написав він у телеграм у неділю.

Також пошкоджено дах та скління приватного будинку.

Обійшлося без постраждалих.

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено цех і склад готової продукції підприємства у місті Білгород-Дністровський.