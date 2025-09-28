12:30 28.09.2025
На Одещині російський удар зруйнував цех та склад готової продукції винного заводу
На Одещині росіяни ударними дронами зруйнували цех та склад готової продукції винного заводу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
"Робочу зміну з 50 працівників евакуювали"- написав він у телеграм у неділю.
Також пошкоджено дах та скління приватного будинку.
Обійшлося без постраждалих.
За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено цех і склад готової продукції підприємства у місті Білгород-Дністровський.