11:45 28.09.2025

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти
У Києві через ворожу атаку на світанку у неділю четверо людей загинуло, 14 – постраждало, один із них у важкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали. Тривають роботи і на інших локаціях у різних районах столиці", - написав він у телеграм у неділю.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, серед загинувших – одна дитина, всього постраждали13 людей, серед них одна дитина.

 

 

