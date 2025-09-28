У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA?locale=uk_UA

У Києві через ворожу атаку на світанку у неділю четверо людей загинуло, 14 – постраждало, один із них у важкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали. Тривають роботи і на інших локаціях у різних районах столиці", - написав він у телеграм у неділю.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, серед загинувших – одна дитина, всього постраждали13 людей, серед них одна дитина.