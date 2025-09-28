ДСНС: На Київщині через російську атаку с постраждала 31 людина, з них – 3 дитини

У Київській області за оновленими даними через російську ракетно-дронову атаку на світанку у неділю постраждала 31 людина, з них – 3 дитини, повідомила Держслужба з НС у телеграм.

"В Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі і руйнування", - йдеться у повідомленні.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу у Бучанському та Білоцерківському районах. На місцях працюють оперативні служби.

Інформація оновлюється.