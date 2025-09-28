Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Конотопській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в телеграм-каналі.

"Із ночі Сумщина під атаками ударних БпЛА ворога. Вранці російські безпілотники атакували Конотопську громаду. За медичною допомогою звернулися двоє постраждалих цивільних – чоловік та жінка. Попередньо у них легкі ушкодження, медики проводять обстеження", - написав Григоров у Телеграм.