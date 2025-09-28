28 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1313 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1313 RUSSIAN AGRESSION

28 вересня в Україні відзначають День дошкілля, День машинобудівника.

Також сьогодні Всесвітній день мігрантів та біженців, Всесвітній день сітківки, День свободи від голоду, Міжнародний день безпечного аборту, Міжнародний день права знати, Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день глухих, Всесвітній день річок.

У Китаї – День Конфуція.

Православна церква вшановує пам’ять святого сповідника Харитона.

День машинобудівника України

Професійне свято – День машинобудівника святкують в Україні згідно з президентським указом від 8.09.1993 № 361/93 в четверту неділю вересня.

Працівники машинобудівної та приладобудівної галузей вносять значущий вклад у технічний розвиток промисловості, забезпечують налагоджене безперебійне виробництво машин і комплектувальних, приладів та інструментів. Сфера машинобудування розділяється на багато напрямів, які відіграють важливу роль в економічному секторі України. Це аерокосмічна галузь, електроніка, автомобілебудування, заводи з побудови суден та локомотивів тощо.

Понад 3000 підприємств та організацій належать до цієї структури, вони виконують роботи з будування верстатів, займаються металообробкою та іншими видами машинобудівної діяльності, забезпечують роботою близько мільйона людей.

Всеукраїнський день дошкілля

Всеукраїнський день дошкілля акцентує увагу на значущості дошкільного виховання, проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Відзначають у четверту неділю вересня.

Всесвітній день мігрантів та біженців

Всесвітній день мігрантів і біженців - це щорічний захід, покликаний підвищити обізнаність про проблеми і внесок мігрантів і біженців у всьому світі. Цей день нагадує про спільну відповідальність міжнародної спільноти за забезпечення прав і добробуту переміщених осіб.

Всесвітній день сітківки

Всесвітній день сітківки - це всесвітній день, який підкреслює важливість здоров'я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, що живуть із захворюваннями сітківки. Відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою інформування людей про здоров'я сітківки та підвищення обізнаності про дегенеративні захворювання сітківки.

День свободи від голоду

28 вересня вважається інтернаціональним Днем свободи від голоду. Метою свята є поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства. День свободи від голоду було введено 2006 року некомерційною всесвітньою організацією Freedom from Hunger. Компанія працює у 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів, і допомагає боротися з голодом.

Міжнародний день безпечного аборту

У 2011 році 28 вересня було призначено міжнародним Днем безпечних абортів. Цю дату запроваджено Всесвітньою організацією жінок по репродуктивним правам.

Міжнародний день права знати

Міжнародний день права знати було засновано 28 вересня 2002 року в Болгарії на конференції громадських організацій, що спеціалізуються на захисті свободи інформації.

Всесвітній день боротьби проти сказу

28 вересня – Всесвітній день боротьби проти сказу. Ініціатором проєкту став Глобальний альянс з контролю сказу. День присвячений Луї Пастеру – французькому мікробіологу, дата смерті якого прийнята як День боротьби зі сказом. Він став першим у світі, хто створив сироватку від сказу.

Міжнародний день глухих

Заснований у 1951 році. Саме тоді була заснована Міжнародна федерація глухих. Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. Це означає, що багато хто з нас може знаходитися в зоні ризику.

Перша школа для глухих була заснована в 1760 році французом, абатом де л’Епе в Парижі. Завдяки йому глухі вчились спілкуватися за допомогою міміки та жестів.

Всесвітній день річок

Задля наголошення цінності річок та привернення уваги людства до їхніх проблем, сприяння природоохоронним діям, засновано спеціальне свято — Всесвітній день річок, який щороку відзначається в четверту неділю вересня.

Річкова біосфера має найвищий рівень біорізноманіття, але за останні 50 років прісноводні рослини й тварини втратили 80% популяції, яка скорочуються вдвічі швидше, ніж популяція морських видів. Греблі, надмірний водозабір та забруднення річкової води, а також кліматичні зміни — все це загрожує здоров’ю і взагалі існуванню річок на нашій планеті.

Всесвітній день річок — це свято, яке нагадує нам про цінність водних артерій планети. Воно покликане показати, наскільки важливі річки для життя людей і природи, підвищити обізнаність суспільства та заохотити до дбайливого ставлення й охорони цих унікальних екосистем. Адже майже в кожній країні світу річки стикаються з різноманітними загрозами, і лише наша активна участь може забезпечити їхнє здоров’я та збереження.

Цього дня народилися:

1936 - Український літературознавець, краєзнавець, історик Гаврило Чернихівський;

1941 - Український художник-пейзажист, портретист Олександр Яловенко;

1965 - Український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки Олександр Матіюк.

Ще в цей день:

1979 - Припинено існування СЕНТО - Організації Центрального договору;

1999 - Бразильський футболіст Рональдо стає послом миру в Косово;

2001 - Кофі Аннан стає Нобелівським лауреатом;

2002 - Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїжджає до Одеси.

Церковне свято:

День пам’яті святого ісповідника Харитона

Він жив у III столітті в місті Іконії, що в римській провінції Лікаонія (сучасна Туреччина). Був благочестивим християнином, відомим своїми чеснотами. Під час гонінь на християн за імператорів Галерія, Максиміана або Лікінія, Харитона ув’язнили за відмову приносити жертви язичницьким богам. Він мужньо сповідував свою віру в Ісуса Христа і зазнав жорстоких мук, але залишився живий.

Після звільнення з в’язниці Харитон вирушив до Єрусалима. Дорогою його захопили розбійники, але він чудом врятувався. На місці свого порятунку він заснував монастир, відомий як Фаранська Лавра. Пізніше він заснував ще два монастирі: Єрихонський і Сукійський. Святий Харитон відомий своєю духовною мудрістю і строгим монастирським уставом. Він прожив благочестиве життя і помер близько 350 року.

Іменини: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.