Семеро людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога у Київській області – ОВА

Семеро людей постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Київській області, повідомив начальник ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі станом на 06:37 неділі.

"У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована. У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована. Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці. Більш детальна інформація згодом. Ворожа атака триває", - написав Калашник у Телеграм.

