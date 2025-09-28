Інтерфакс-Україна
06:42 28.09.2025

Семеро людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога у Київській області – ОВА

Семеро людей постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Київській області, повідомив начальник ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі станом на 06:37 неділі.

"У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована. У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована. Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці. Більш детальна інформація згодом. Ворожа атака триває", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7192

Теги: #постраждалі #ракети #атака #київська #бпла

