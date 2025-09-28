Інтерфакс-Україна
Події
01:35 28.09.2025

Пожежа в Запоріжжі в результаті атаки росіян - ОВА

1 хв читати

Займання внаслідок атаки росіян зафіксовано в одному із районів Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі станом на 01:26 неділі.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - написав Федоров у Телеграм.

Перед тим він повідомляв про кілька вибухів, які пролунали на території міста.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26124

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26123

Теги: #запоріжжя #обстріли

