Пожежа в Запоріжжі в результаті атаки росіян - ОВА

Займання внаслідок атаки росіян зафіксовано в одному із районів Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі станом на 01:26 неділі.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - написав Федоров у Телеграм.

Перед тим він повідомляв про кілька вибухів, які пролунали на території міста.

