Події
11:04 27.09.2025

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі
Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі. 

«Чергова атака на Запоріжжя. Український Червоний Хрест спільно з ДСНС України працює на місці атаки. Волонтери оперативно прибули для надання необхідної допомоги під час ліквідації наслідків атаки », - розповів  УЧХ у Фейсбуці у суботу

Як повідомлялося, російські війська близько опівночі атакували безпілотниками Запоріжжя. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури. Ввнаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

 

