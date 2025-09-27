УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі.

«Чергова атака на Запоріжжя. Український Червоний Хрест спільно з ДСНС України працює на місці атаки. Волонтери оперативно прибули для надання необхідної допомоги під час ліквідації наслідків атаки », - розповів УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Як повідомлялося, російські війська близько опівночі атакували безпілотниками Запоріжжя. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури. Ввнаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.