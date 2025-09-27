Інтерфакс-Україна
Події
10:36 27.09.2025

Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

1 хв читати

Російські окупаційні війська атакували газовиків у Сумській області, обійшлося без жертв, повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

“Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах. А вже під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків. На щастя, колеги вціліли. Авто знищено”, – написав Корецький у фейсбуці у суботу.

“Це тероризм в чистому вигляді”, – наголосив глава “Нафтогазу”.

Корецький зазначив, що навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів фахівці Групи працюють в посиленому режимі, аби забезпечити газом мешканців населених пунктів, де він є єдиною можливістю приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю.

Теги: #газовики #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 27.09.2025
УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

13:17 26.09.2025
Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

12:41 26.09.2025
Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

11:55 26.09.2025
Жінка загинула через обстріл у Херсоні

Жінка загинула через обстріл у Херсоні

11:19 26.09.2025
Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

10:22 26.09.2025
Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

10:07 26.09.2025
Двоє людей поранені через російські обстріли на Сумщині

Двоє людей поранені через російські обстріли на Сумщині

07:17 26.09.2025
Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

19:40 25.09.2025
Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

18:52 25.09.2025
Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій у Сумській області

Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій у Сумській області

ВАЖЛИВЕ

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

ОСТАННЄ

У Фінляндії біля електростанції помітили дрон - ЗМІ

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

У Нацгвардії вводять новий формат прямої комунікації з підрозділами - відеоконференції

В Японії заарештували українського ютубера за стрім проникнення до будинку в зоні "Фукусіми-1"

У Чувашії через атаку дронів зупинено роботу нафтоперекачувальної станції

Об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено в Одеській області через атаку БпЛА

Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони - ЗМІ

У Донецькій області один житель загинув, вісім зазнали поранень минулої доби

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

На Харківщині 6 мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА