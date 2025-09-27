Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

Російські окупаційні війська атакували газовиків у Сумській області, обійшлося без жертв, повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

“Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах. А вже під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків. На щастя, колеги вціліли. Авто знищено”, – написав Корецький у фейсбуці у суботу.

“Це тероризм в чистому вигляді”, – наголосив глава “Нафтогазу”.

Корецький зазначив, що навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів фахівці Групи працюють в посиленому режимі, аби забезпечити газом мешканців населених пунктів, де він є єдиною можливістю приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю.