Об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено в Одеській області через атаку БпЛА

(оновлена)

Російські окупаційні війська минулої ночі завдали удару безпілотниками по Одеській області, є пошкодження об’єкту транспортної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в "Укрзалізниці" уточнили, що це їхній об’єкт.

“Сьогодні вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Як і напередодні, ціль атаки - цивільна інфраструктура регіону. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, зафіксовано наслідки, зокрема, для об’єкту транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники”, - написав він у телеграм-каналі у суботу.

За його даними, обійшлося без поранених.

Як уточнила пресслужба "Укрзалізниці", пошкодження зафіксовано на їх об’єкті: “Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження”.

За даними "Укрзалізниці", без постраждалих серед залізничників та пасажирів. “Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено — ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка”, - наголосили в УЗ.