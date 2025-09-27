Ворожі дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини

Залізнична інфраструктура Одещини опинилася під атакою ворожих дронів, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів.

"Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено, ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка", - зазначили у відомстві.