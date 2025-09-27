Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є постраждала та пошкодження

Російські війська продовжують атакувати райони Дніпропетровської області, є постраждала та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Покровській громаді Синельниківського району вночі через влучання БпЛА постраждала 39-річна жінка. Також виникло декілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся. Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Потрощені й адмінбудівля, музей, магазин.

Також по райцентру і Покровській громаді Нікопольщини ввечері противник поцілив FPV-дронами. Є пошкодження на території промислового підприємства. Палала суха трава.

За уточненою інформацією, зазначив Лисак, через артобстріл Нікополя, який стався надвечір п'ятниці, потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.