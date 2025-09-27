27 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1312 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1312 RUSSIAN AGRESSION

27 вересня відзначають Всесвітній день туризму і День туризму в Україні, Міжнародний день астрономії, Всесвітній день без м'яса, День вихователя, Міжнародний день кролика, Міжнародний день мережива.

У Чехії – День пива.

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Калістрата і дружини його.

Всесвітній день туризму і День туризму в Україні

Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) 1979 року в іспанському місті Торремолінос задля популяризації туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін та розвиток зв’язків між народами.

Щороку Всесвітній день туризму присвячений певній темі, яка відображає актуальні питання та виклики у сфері туризму. Наприклад, теми минулих років включали екотуризм, стійкий розвиток, культурну спадщину та інновації.

В Україні День туризму також святкується 27 вересня. Це свято було встановлено указом президента України 1998 року. Україна стала членом Всесвітньої туристичної організації у жовтні 1997 року, що зазначає важливість туризму для країни.

День вихователя

Встановлений з метою привернення уваги до важливості дошкільної освіти та вшанування праці вихователів, які відіграють ключову роль у розвитку та соціалізації дітей.

Всесвітній день без м'яса

Цей день є частиною Всесвітнього тижня без м’яса, який заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етичні наслідки споживання м’яса. Свято було встановлено з метою збереження довкілля (відмова від м’яса навіть на один день може значно зменшити використання води та зберегти природні ресурси), покращення здоров’я (зменшення споживання м’яса може знизити ризик деяких захворювань, таких як рак кишечника), добробуту тварин (відмова від м’яса допомагає зменшити кількість тварин, які піддаються забою).

Міжнародний день астрономії

Міжнародний день астрономії відзначається двічі на рік весною та восени. Дата визначається відповідно до фази місяця. У суботу близько першої чверті Місяця.

День "Збережіть свої фотографії"

В останню суботу вересня відзначають День "Збережіть свої фотографії". Він слугує нагадуванням про необхідність зберігати і захищати наші цінні та важливі фотографії, які є матеріальними спогадами про наше життя.

Міжнародний день кролика

Кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика. Основна мета свята – донести інформацію про шкоду, яку завдають цим звірятам люди. Започаткований цей день в 1998 році у Великобританії. Пізніше свято відзначили в Австралії, а потім в усьому світі.

Міжнародний день мережива

Міжнародний день мережива відзначають в останню суботу вересня. Техніка виконання мережива виникла багато століть тому. Ще у біблійних текстах є згадки про пишні тканини, якими було декоровано вбрання священиків. Навіть на муміях часів Давнього Єгипту зустрічаються сітчасті вишивки.

Але найбільшу популярність мереживо завоювало у XVI столітті, за часів Катерини Медичі. Його використовували всюди, де тільки було можливо. Жінки прикрашали одяг – сукні та спідню білизну. Мереживні серветки клали на стіл та спинку дивана. Подушки та настільні лампи також мали мереживне оздоблення.

День чеського пива

День чеського пива відзначають 27 вересня – це тижневе святкування, що називають Днями чеського пива.

Пивовари Чехії лише нещодавно обрали День святого Вацлава для святкування та демонстрації своїх сортів пива. День святого Вацлава 28 вересня є національним святом, що відзначається на честь заслуг Вацлава I в об’єднанні Чехії. Але він також вважається покровителем пива. За його часів богемський хміль був настільки цінним, що він наказав стратити кожного, кого спіймають на вивезенні хмелю.

Чеське пиво відоме в усьому світі своєю високою якістю та унікальним смаком. Ця країна має довгу історію пивоваріння, яка налічує понад тисячу років.

У Чехії існує безліч пивних традицій і звичаїв. Пиво тут п’ють не лише як напій, а й як частину культурної спадщини. Пивні ресторани та паби є популярними місцями зустрічі друзів і проведення дозвілля.

Чехія є одним із найбільших виробників пива у світі на душу населення. Тут знаходяться як великі пивоварні компанії, так і безліч дрібних броварень, що виробляють крафтове пиво. Процес варіння пива в Чехії ретельно контролюється, і багато пивоварень дотримуються традиційних методів.

Пивний туризм також є популярним у Чехії. Багато туристів приїжджають у країну, щоб завітати у відомі пивоварні, такі як Pilsner Urquell у Пльзені або Budweiser Budvar у Чеських Будейовицях, а також скуштувати місцеві сорти пива прямо на місці їхнього виробництва.

Цього дня народилися:

1885 - Юхим Михайлів, український художник, поет і мистецтвознавець;

1895 - Володимир Кобилянський, український поет, перекладач;

1896 - Олександр Дорошкевич, український літературознавець і літературний критик, педагог;

1896 - Олекса Третяків, відомий український художник, учасник паризьких салонів;

1923 - Василь Боровий, український поет, жертва сталінського терору;

1924 - Володимир Полєк, український бібліограф, педагог, літературознавець, краєзнавець;

1938 - Дмитро Арсенич, український поет, борець проти комуністичної системи у радянський час;

1962 - Українська славістка, перекладачка, історикиня літератури, літературна критикиня Алла Татаренко;

1962 - Ніла Зборовська, українська літературознавиця, письменниця і психоаналітикиня;

1979 - Українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча Оксана Радушинська;

1983 - Українська письменниця і літературознавчиня Лілія Демидюк;

1983 - Олена Юрковська, п'ятиразова паралімпійська чемпіонка, Герой України.

Ще в цей день:

1912 - У Києві відкривають стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб;

1920 - Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1920 - Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;

1937 - У містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 - Німці захоплюють Варшаву;

1941 - В окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: Всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації";

1941 - Сирійська Республіка проголошується незалежною державою;

1977 - Вводять у дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильська АЕС;

1993 - Відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

1998 - На виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Герхардом Шредером;

2001 - Уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію;

2003 - Україна обмежує імпорт російських сірників.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його

Святий мученик Калістрат народився в Карфагені. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії в Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином.

Калістрат відзначався своєю вірою та благочестям. Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він дивом урятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували в Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили.

Іменини: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.