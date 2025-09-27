Інтерфакс-Україна
Події
05:47 27.09.2025

Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

2 хв читати

Міська влада розглядає варіанти тимчасового житла, зокрема, оренду готелів, для людей, які втратили житло внаслідок ворожих атак Києва, а також врегулювання термінів виплати допомоги, заявив начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"За весь час на посаді я почув позиції районів і бачу, що маневреного фонду недостатньо. Він фактично відсутній. А департаменти міста не дають системних рішень. Йдеться не тільки про забезпечення маневреним фондом. Ми говоримо про можливість залучення готелів на умовах оренди, про тимчасове житло через міський штаб, про врегулювання термінів виплати допомоги. Бо сьогодні мешканці міста не можуть жити в очікуванні без кінця. Це також представники громади пропрацюють", - написав він в телеграмі.

Ткаченко зазначив, що провів нараду біля зруйнованого будинку з депутатами від усіх фракцій Київради та головою Дарницького району.

"Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє", - пише Ткаченко.

За його словами, протягом кількох днів депутати скоординуються, щоб надати спільний порядок дій по цій проблемі. "Нехай це буде робоча група, нарада тощо - все одно. Головне, це дії та скріпити їх рішенням Київради. Я вдячний депутатам усіх фракцій за готовність допомагати, єднатись навколо цих питань і приймати рішення, які справді важливі для людей", - зазначив начальник КМВА.

"Окремий блок – безпека. Ми маємо облаштовувати модульні укриття і використовувати підземні переходи під найпростіші сховища з лавками та дверима. Це можна робити швидко, якщо є політична воля і консолідація зусиль. І про це ми також домовились", - підкреслив він, додавши, що лише тоді, коли влада і представники громади працюють разом, можна дати результат для киян, подолати виклики агресії.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1813?single

Теги: #київ #тимчасове #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:25 27.09.2025
Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

19:59 26.09.2025
Мер Києва пообіцяв військовим, які повернулися з полону, безкоштовну медичну та соціальну допомогу

Мер Києва пообіцяв військовим, які повернулися з полону, безкоштовну медичну та соціальну допомогу

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

17:05 26.09.2025
Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

13:46 25.09.2025
У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

17:31 24.09.2025
У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

17:27 24.09.2025
Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

19:21 22.09.2025
Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

08:42 21.09.2025
Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

На Закарпатті вранці двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах – Генштаб

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

"Криворізька ТЕЦ" замінює обладнання котельні, яке працювало з 1945 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА