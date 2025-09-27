Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

Міська влада розглядає варіанти тимчасового житла, зокрема, оренду готелів, для людей, які втратили житло внаслідок ворожих атак Києва, а також врегулювання термінів виплати допомоги, заявив начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"За весь час на посаді я почув позиції районів і бачу, що маневреного фонду недостатньо. Він фактично відсутній. А департаменти міста не дають системних рішень. Йдеться не тільки про забезпечення маневреним фондом. Ми говоримо про можливість залучення готелів на умовах оренди, про тимчасове житло через міський штаб, про врегулювання термінів виплати допомоги. Бо сьогодні мешканці міста не можуть жити в очікуванні без кінця. Це також представники громади пропрацюють", - написав він в телеграмі.

Ткаченко зазначив, що провів нараду біля зруйнованого будинку з депутатами від усіх фракцій Київради та головою Дарницького району.

"Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє", - пише Ткаченко.

За його словами, протягом кількох днів депутати скоординуються, щоб надати спільний порядок дій по цій проблемі. "Нехай це буде робоча група, нарада тощо - все одно. Головне, це дії та скріпити їх рішенням Київради. Я вдячний депутатам усіх фракцій за готовність допомагати, єднатись навколо цих питань і приймати рішення, які справді важливі для людей", - зазначив начальник КМВА.

"Окремий блок – безпека. Ми маємо облаштовувати модульні укриття і використовувати підземні переходи під найпростіші сховища з лавками та дверима. Це можна робити швидко, якщо є політична воля і консолідація зусиль. І про це ми також домовились", - підкреслив він, додавши, що лише тоді, коли влада і представники громади працюють разом, можна дати результат для киян, подолати виклики агресії.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1813?single