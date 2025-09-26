Зеленський у вівторок попросив у Трампа ракети "Томагавк", які той не погодився продати раніше

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа під час їхньої зустрічі у вівторок надати Україні далекобійні високоточні ракети "Томагавк", які могли б дати Україні можливість завдавати ударів аж до Москви, але які Трамп відмовився раніше продавати країнам НАТО для передачі Україні, пише інтернет-видання Axios у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

В коментарі Axios в середу на запитання, що саме Трамп може зробити, щоб допомогти Україні виграти війну, Зеленський відповів: "Я думаю, президент Трамп знає. Я вчора сказав йому, що нам потрібно". "Але це не означає, що ми це використовуватимемо. Тому що, якщо ми це матимемо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна", – додав президент України під час інтерв'ю.

За словами Зеленського, Трамп відповів йому: "Ми будемо над цим працювати", коли він попросив про нову систему озброєння.

При цьому президент України не назвав цю систему. "Український чиновник та інше джерело, знайоме із зустріччю Трампа та Зеленського, підтвердили, що мова йшла про "Томагавк", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також сказав виданню, що Трамп у розмові висловив переконання, що Україна має відповідати взаємністю на удари РФ: "Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти енергетикою". Те саме стосується складів зброї та виробничих майданчиків.

Видання наголошує, що Україна раніше кілька разів порушувала питання "Томагавків" перед США протягом останнього року. "Це була єдина система озброєння у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО на користь України, повідомляє джерело, обізнане з цим процесом", - повідомляється в статті.

Дальність удару ракет "Томагавк" компанії RTX - до 1000 миль порівняно з приблизно 190 милями, які долають вже отримані Україною американські ракети ATACMS.