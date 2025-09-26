Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

З прифронтових територій України у більш безпечні області від 1 червня до 26 вересня 2025 року евакуйовано майже 100 тис. осіб, з них майже 11,5 тис. дітей та 3,4 тис. осіб з обмеженою мобільністю, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зокрема, з Донецької області евакуйовано понад 73 тис. людей, з них 7,3 тис. дітей та 515 маломобільних осіб; з Дніпропетровської — 16,2 тис. людей, з них 3,4 тис. дітей та 632 маломобільних особи; з Сумської — майже 3 тис. людей, з них 319 дітей та 722 маломобільних особи; з Херсонської — 3,3 тис. людини, з них 309 дітей та 229 маломобільних осіб; з Харківської евакуйовано 3,2 тис. людини, з них 123 дитини та 1 257 маломобільних осіб; з Запорізької — 770 людей, з них 82 дитини та 16 маломобільних осіб.

Сьогодні в Україні працює 19 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області — вісім, у тому числі п’ять у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське.

З початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв понад 10 тис. людей. У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 4,7 тисячі осіб, а у Волоському з 23 серпня — понад 1,7 тисячі людей.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування. Загалом в Україні діє 1 095 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 77 тисяч ліжко-місць для ВПО. Станом на ранок 26 вересня вільними залишаються понад 6,2 тисячі ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,6 тисячі ліжко-місць, з них вільно 75.

Евакуація населення відбувається у тісній взаємодії між Державною службою з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією, місцевих громад, волонтерами та міжнародними партнерами. Безпосередньо на прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи — групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".

Як зазначають у Мінрозвитку, головним завданням залишається забезпечення належних умов проживання для вразливих груп населення та відкриття нових пунктів тимчасового розміщення у безпечніших регіонах країни.