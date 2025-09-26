Інтерфакс-Україна
Події
20:21 26.09.2025

Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

2 хв читати
Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

З прифронтових територій України  у більш безпечні області від 1 червня до 26 вересня 2025 року евакуйовано майже 100 тис. осіб, з них  майже 11,5 тис. дітей та 3,4 тис. осіб з обмеженою мобільністю, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зокрема, з Донецької області евакуйовано понад 73 тис. людей, з них 7,3 тис. дітей та 515 маломобільних осіб; з Дніпропетровської — 16,2 тис. людей, з них 3,4 тис. дітей та 632 маломобільних особи; з Сумської — майже 3 тис. людей, з них 319 дітей та 722 маломобільних особи; з Херсонської — 3,3 тис. людини, з них 309 дітей та 229 маломобільних осіб; з Харківської евакуйовано 3,2 тис. людини, з них 123 дитини та 1 257 маломобільних осіб; з Запорізької  — 770 людей, з них 82 дитини та 16 маломобільних осіб.

Сьогодні в Україні працює 19 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області — вісім, у тому числі п’ять у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське.

З початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв понад 10 тис. людей. У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 4,7 тисячі осіб, а у Волоському з 23 серпня — понад 1,7 тисячі людей.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування. Загалом в Україні діє 1 095 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 77 тисяч ліжко-місць для ВПО. Станом на ранок 26 вересня вільними залишаються понад 6,2 тисячі ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,6 тисячі ліжко-місць, з них вільно 75.

Евакуація населення відбувається у тісній взаємодії між Державною службою з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією, місцевих громад, волонтерами та міжнародними партнерами. Безпосередньо на прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи — групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".

Як зазначають у Мінрозвитку, головним завданням залишається забезпечення належних умов проживання для вразливих груп населення та відкриття нових пунктів тимчасового розміщення у безпечніших регіонах країни.

 

Теги: #війна #евакуація #прифронтові_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 26.09.2025
МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

16:30 26.09.2025
Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

16:07 26.09.2025
ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

15:33 26.09.2025
Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

14:50 26.09.2025
Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

11:02 26.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

09:25 26.09.2025
Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

03:29 26.09.2025
Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

23:09 25.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

18:50 25.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

ВАЖЛИВЕ

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

ОСТАННЄ

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

Мер Києва пообіцяв військовим, які повернулися з полону, безкоштовну медичну та соціальну допомогу

Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Через ворожий авіаудар по Білому Колодязю поранено двох мирних мешканців - Синєгубов

Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Україна розраховує на підписання декларації щодо "cтіни дронів" уже в жовтні – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА