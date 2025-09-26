Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

Росіяни в п’ятницю, 26 вересня, атакували Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"П’ятеро людей постраждали через атаки на Нікопольщину. Це жінки 86, 76, 71 та 62 років. Усім надали медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Він додав, що протягом дня ворог цілив по району з артилерії, скеровував дрони. Потерпали Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Є руйнування на території підприємства. Пошкоджені три приватні будинки, п’ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася. Побиті декілька автівок, зачепило й лінію електропередач.

На Синельниківщині у Покровській громаді через влучання БпЛА поранений 88-річний чоловік. Горіли три приватні оселі і господарська споруда. Також потрощена вантажівка й АЗС. Сталося займання і у Слов’янській громаді.