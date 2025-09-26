Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ, повідомляє у п’ятницю Генеральний штаб Збройних сил України.

“У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас… Підтверджено влучання та пожежу”, - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

За інформацією, річний об’єм переробки Афіпського НПЗ складає близько 6.25 млн тонн/рік, він задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Ступінь та деталі ураження уточнюються.

Як повідомлялось, 24 вересня Сили оборони України завдали ураження нафтоперекачувальній станції “Кузьмичи-1”, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, було уражено нафтоперекачувальну станцію “Зензеватка”, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід “Куйбишев—Тихорецьк.

Перелік атакованих НПЗ протягом серпня-вересня: Новокуйбишевський НПЗ (Самарська обл.), Рязанський НПЗ, База ПММ АЕ “Сочі” (Краснодарський край), Афіпський НПЗ (Краснодарський край), База ПММ “Ертан” (Краснодарський край), Саратовський НПЗ, НПЗ “Унеча Транснефть-Дружба” (Брянська обл.), Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ (Самарська обл.), “Невинномиський азот” (Ставропольський край), НПС “Нікольське-Транснефть” (Воронезька обл.), Новошахтинський НПЗ (Ростовська обл.), Албашнефть НПЗ – (Ульяновська обл.), Куйбишевський НПЗ (Самарська обл.), Краснодарський НПЗ, Луганська нафтобаза – Луганськ (Луганська обл.), Ільський НПЗ (Краснодарський край), Ново-Уфімський НПЗ (Уфа), Киришський НПЗ – (Ленінградська обл.).