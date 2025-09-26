Павільйон України на EXPO 2025 здобув срібло на конкурсі World Expolympics

Фото: МКСК

Павільйон України “Не для продажу” (“Not For Sale”), представлений на всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці (Японія), здобув срібну нагороду в категорії “Найкраща активація або залучення” (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

“Це міжнародне змагання, яке відзначає найкращі приклади експозиційного дизайну на світових виставках. Цьогоріч 32 експерти з різних країн світу оцінювали павільйони за критеріями інновацій, взаємодії з відвідувачами та впливу на аудиторію. Ця перемога стала знаковим кроком для української культури та креативної індустрії, а участь у виставці відкрила нові можливості для розвитку міжнародного діалогу, економічної співпраці та культурної дипломатії”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що павільйон “Not for Sale” розповідає про Україну, яка бореться, про митців, що творять у найважчі часи, і про цінності, які неможливо купити чи знищити.

Як повідомлялося, 13 квітня Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія).

Як зазначили в Мінкультури, український павільйон називається “Не для продажу” та має форму магазину, де нічого не можна купити. Там замість товарів відвідувачі знайдуть 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність – свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен предмет має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних сканерів, встановлених по всьому павільйону. Замість звичайних цінників на екранах демонструються потужні відеоісторії з України, метафорично показуючи справжню ціну, яку українці платять за захист основних прав – освіти, свободи вибору, медичної допомоги тощо.