Двоє людей поранені через російські обстріли на Сумщині

Два мирних жителі Сумської області зазнали поранень через дії окупаційної армії РФ за минулу добу, є пошкодження житла та об’єкту інфраструктури, повідомив у п’ятницю вранці очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

“Поранені двоє чоловіків: 55-річний мешканець Сумської громади постраждав учора унаслідок ворожої атаки БпЛА. Він звернувся по допомогу вже після події, ушкодження – неважкі, лікується амбулаторно. 62-річний житель Білопільської громади підірвався на міні. Травми важкі, йому надають медичну допомогу в лікарні”, - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією голови ОВА, армія РФ здійснила 92 обстріли по 40 населених пунктах у 17 громадах області.

“Пошкодження у трьох громадах: Річківська – приватне господарство; Білопільська – приватний будинок і господарська споруда; Сумська – приватні будинки, авто, нежитлові приміщення, вікна у багатоповерхівках, об’єкт інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, в області евакуйовано четверо людей.

Повітряна тривога тривала 23 год 18 хв.