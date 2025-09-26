Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

Росіяни атакували в ніч на п'ятницю КАБами житлові будинки у Сумській області, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у телеграм-каналі.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих", - написав Кривошеєнко у Телеграм.