Інтерфакс-Україна
Події
07:17 26.09.2025

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

Росіяни атакували в ніч на п'ятницю КАБами житлові будинки у Сумській області, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у телеграм-каналі.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих", - написав Кривошеєнко у Телеграм.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

