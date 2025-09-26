26 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1311 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1311 RUSSIAN AGRESSION

26 вересня відзначають День фахівця з управління персоналом, Всесвітній день моря, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, День народження грамофону, Всесвітній день здоров'я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, День дудла.

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола і єпископа Івана Богослова.

День фахівця з управління персоналом

Фахівці з управління персоналом відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносини з працівниками, культуру на робочому місці та багато іншого. Вони слугують стрижнем, який гарантує, що найцінніший актив організації – її люди – будуть виховуватися, підтримуватися та розвиватися.

Всесвітній день моря

Заснований Міжнародною морською організацією (IMO) 1978 року для підвищення обізнаності про важливість морської сфери, безпеки, охорони та сталого розвитку судноплавства.

Основна мета Всесвітнього дня моря — привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів та добробуту моряків.

Європейський день мов

Заснований Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов.

Основна мета цього дня — заохочення вивчення мов, підвищення обізнаності про мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню.

Всесвітній день контрацепції

Започаткований у 2007 році за ініціативи десяти міжнародних організацій, які опікуються питаннями репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаній вагітності. Контрацепція відіграє ключову роль у зниженні материнської смертності, боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом, та наданні жінкам можливості планувати своє майбутнє.

День народження грамофону

26 вересня прихильники старовинної музики відзначають День народження грамофону. В 1877 році американський науковець Томас Едісон винайшов прилад, який здатний записувати звук на платівку – фонограф. У цьому ж році, 26 вересня відомий учений Еміль Берлінер запатентував свій винахід – грамофон.

Всесвітній день здоров'я довкілля

Це свято було започатковане 2011 року Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня — привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність про вплив людської діяльності на нього. Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Заснований Генасамблеєю ООН у грудні 2013 року. Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та сприяння міжнародним зусиллям щодо її повної ліквідації.

Ядерна зброя становить серйозну загрозу для глобального миру та безпеки. Попри зусилля щодо зменшення кількості ядерної зброї, багато держав все ще володіють значними арсеналами. Цей день наголошує на важливості колективних дій для запобігання використанню ядерної зброї та досягнення світу без ядерних озброєнь.

День дудла

Щороку у визначену організатором пʼятницю вересня відзначається День дудла. Цього дня відомі люди у сфері музики, кіно, спорту, мистецтва беруть в руки олівці, фарби, ручки та роблять цікаві тематичні замальовки. Пізніше ці нариси протягом трьох днів продаються на аукціоні eBay, а зібрані в результаті цього заходу кошти ідуть на дослідження важкої хвороби епілепсії та розробки методів боротьби з нею. Також грошову підтримку отримують люди, хворі на епілепсію. Ці вересневі заходи відбуваються щороку. Перший день дудла відбувся у 2004 році.

Цього дня народилися:

1954 - Український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець Олександр Буценко;

1965 - Український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України Петро Порошенко;

1989 - Українська борчиня Юлія Остапчук.

Ще в цей день:

1913 - У Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 - Польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 - Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1962 - Проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 - Встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 - Україна приєднується до Ради Європи;

2012 - Убивство в ТРЦ "Караван" - підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру;

2021 - У боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Церковне свято:

День пам'яті святого Івана Богослова, одного з перших і найулюбленіших учнів Христа, якому Ісус перед своїм розп'яттям велів оберігати Діву Марію.

Іван Богослов народився в I столітті в Галілеї (зараз це Ізраїль) і був онуком святого Йосипа Обручника. Займався Іван риболовлею, поки разом зі старшим братом, апостолом Яковом, не став учнем Христа.

Він був свідком воскресіння Ісусом доньки Аїра, був на горі Фавор під час Преображення Господнього, супроводжував Христа, коли його схопили, та разом із Дівою Марією плакав біля підніжжя хреста, коли розіп'яли Ісуса. Саме тоді він отримав веління піклуватися про Богородицю.

Потім апостол Іван пішов проповідувати в Ефес та інші міста. Тоді ж стався дивовижний випадок: корабель, на якому плив апостол, потрапив у бурю, але всім вдалося врятуватися, а Івану - ні. Потім сталося неймовірне: через 14 днів неушкодженого апостола викинуло на берег. Також відомо, що святого не раз піддавали тортурам за імператора Нерона, але Іван не постраждав. Його заслали на острів Патмос - там він проповідував і зціляв хворих, відомі випадки, коли він воскрешав мертвих, тоді ж він написав книгу "Одкровення" ("Апокаліпсис").

Іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас.