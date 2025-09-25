Інтерфакс-Україна
Події
20:43 25.09.2025

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

1 хв читати

Міністри закордонних справ України та Фінляндії Андрій Сибіга та Еліна Валтонен обговорили підсумки нещодавніх контактів між Києвом та Вашингтоном, а також кроки для розширення діяльності Коаліції укриттів цивільного захисту.

"Провів змістовну зустріч з Еліною Валтонен, щоб подякувати Фінляндії за рішучу підтримку України та принципове лідерство в ОБСЄ. Ми обговорили підсумки нещодавніх контактів між Україною та США, а також подальші спільні зусилля для зміцнення України та посилення тиску на Росію", - написав Сибіга у телеграм-каналі МЗС у четвер.

photo-2025-09-25-20-41-42
Сибіга зазначив, що подякував Фінляндії за лідерство у Коаліції укриттів цивільного захисту. "Обговорили кроки для розширення її діяльності", - додав він.

 

Як повідомлялося, Коаліція укриттів цивільного захисту — це започаткована Україною та Фінляндією наприкінці травня 2025р. міжнародна ініціатива, що має на меті координацію зусиль різних країн з питань будівництва, підтримки та використання захисних споруд цивільного захисту для забезпечення безпеки населення України в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Теги: #фінляндія #мзс

