Мерц пропонує надати Україні позику в EUR140 млрд, забезпечену активами РФ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз використати заморожені російські активи для фінансування військових витрат України, аргументуючи це тим, що такий крок дозволить розблокувати кредит для Києва на суму EUR 140 млрд та продемонструвати “стійкість” проти російської агресії, повідомляє Financial Times.

Як пише Мерц у статті для видання, Німеччина була і залишається обережною в питанні конфіскації активів російського центрального банку. “Слід враховувати не тільки питання міжнародного права, а й фундаментальні проблеми, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо розглянути, як, обійшовши ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для оборони України”, - написав федеральний канцлер.

“Зараз слід розробити реалістичне рішення, за допомогою якого — без втручання у права власності — ми зможемо надати Україні безвідсоткову позику на загальну суму майже EUR 140 млрд. Ця позика буде погашена лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як було вирішено Радою Європи”, - зазначив Мерц.

Він наголосив, що залучені таким чином кошти забезпечать обороноздатність України на “кілька років”.

“Я обговорю цю пропозицію з європейськими главами держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту в юридично безпечний спосіб”, - повідомив канцлер ФРН.

Мерц зауважив, що має бути прийняте значною більшістю держав-членів, які твердо підтримують Україну.

“Ми також маємо запросити партнерів з усього світу, які заморозили російські активи, приєднатися до цього інструменту. З цією метою ми будемо тісно координувати наші дії з партнерами з G7”, - зазначив він.