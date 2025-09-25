Інтерфакс-Україна
Події
18:33 25.09.2025

Мерц пропонує надати Україні позику в EUR140 млрд, забезпечену активами РФ

2 хв читати
Мерц пропонує надати Україні позику в EUR140 млрд, забезпечену активами РФ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз використати заморожені російські активи для фінансування військових витрат України, аргументуючи це тим, що такий крок дозволить розблокувати кредит для Києва на суму EUR 140 млрд та продемонструвати “стійкість” проти російської агресії, повідомляє Financial Times.

Як пише Мерц у статті для видання, Німеччина була і залишається обережною в питанні конфіскації активів російського центрального банку. “Слід враховувати не тільки питання міжнародного права, а й фундаментальні проблеми, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо розглянути, як, обійшовши ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для оборони України”, - написав федеральний канцлер.

“Зараз слід розробити реалістичне рішення, за допомогою якого — без втручання у права власності — ми зможемо надати Україні безвідсоткову позику на загальну суму майже EUR 140 млрд. Ця позика буде погашена лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як було вирішено Радою Європи”, - зазначив Мерц.

Він наголосив, що залучені таким чином кошти забезпечать обороноздатність України на “кілька років”.

“Я обговорю цю пропозицію з європейськими главами держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту в юридично безпечний спосіб”, - повідомив канцлер ФРН.

Мерц зауважив, що має бути прийняте значною більшістю держав-членів, які твердо підтримують Україну.

“Ми також маємо запросити партнерів з усього світу, які заморозили російські активи, приєднатися до цього інструменту. З цією метою ми будемо тісно координувати наші дії з партнерами з G7”, - зазначив він.

Теги: #україна #активи_рф #позика #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 25.09.2025
Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

15:35 25.09.2025
Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

19:31 24.09.2025
Іран сподівається на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та РФ - президент

Іран сподівається на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та РФ - президент

18:21 24.09.2025
Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

15:26 24.09.2025
Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

14:44 24.09.2025
Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

14:11 24.09.2025
Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

12:46 24.09.2025
Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

12:09 24.09.2025
Трамп змінив свою позицію та "умиває руки" від війни в Україні - ЗМІ

Трамп змінив свою позицію та "умиває руки" від війни в Україні - ЗМІ

18:04 23.09.2025
Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

ВАЖЛИВЕ

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

ОСТАННЄ

Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

Трамп хотів би, щоб Туреччина припинила купувати російську нафту

Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі - Свириденко

Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій у Сумській області

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, стануть на нього автоматично – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА