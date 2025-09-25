Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

Дві людини загинули на дорозі у Бериславському районі внаслідок атаки російського безпілотника 22 вересня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“22 вересня під удар російського дрона на дорозі у Бериславському районі потрапили двоє чоловіків, яким 62 та 64 роки. Вони дістали смертельні травми”, - написав він у Телеграмі у четвер.

Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитих.