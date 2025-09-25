Інтерфакс-Україна
Події
14:47 25.09.2025

Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

1 хв читати
Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

Дві людини загинули на дорозі у Бериславському районі внаслідок атаки російського безпілотника 22 вересня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“22 вересня під удар російського дрона на дорозі у Бериславському районі потрапили двоє чоловіків, яким 62 та 64 роки. Вони дістали смертельні травми”, - написав він у Телеграмі у четвер.

Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитих.

Теги: #херсонська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 22.09.2025
ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

16:25 19.09.2025
Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

19:46 18.09.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

08:36 18.09.2025
Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

08:44 17.09.2025
Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

20:48 15.09.2025
МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

19:11 15.09.2025
Окупанти обстрілами та атакою БПЛА вбили ще двох жителів Херсонщини

Окупанти обстрілами та атакою БПЛА вбили ще двох жителів Херсонщини

12:50 15.09.2025
Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

09:34 15.09.2025
Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

21:48 13.09.2025
У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

ВАЖЛИВЕ

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

ОСТАННЄ

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

УЧХ відкрив коледж медсестринства у Києві

Ситуація у Куп’янську критична, але контрольована ЗСУ, - МВА

Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, - брат членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА