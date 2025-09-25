Інтерфакс-Україна
Події
11:05 25.09.2025

Міністр оборони Данії назвав черговий інцидент з безпілотниками гібридною атакою, автори якої поки не виявлені

1 хв читати
Міністр оборони Данії назвав черговий інцидент з безпілотниками гібридною атакою, автори якої поки не виявлені

Представники датської влади назвали інциденти з безпілотниками в ніч на четвер над низкою аеропортів країни гібридною атакою, але утрималися від коментарів щодо того, звідки вона могла походити.

"Це гібридна атака, за якою стоять професіонали. Таких атак буде більше, і Данія повинна мати можливості протистояти їм", - заявив журналістам на прес-конференції в четвер міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

У той же час він зазначив, що "поки ніхто з тих, хто несе відповідальність за ці інциденти, не виявлений", тому пов'язувати їх з діями будь-якої сторони не варто.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгорд вважає, що організатори цих атак ставлять за мету посіяти страх серед жителів країни. "Я хотів би чітко заявити: мета таких атак - посіяти страх і залякати нас", - сказав міністр юстиції.

В ніч на четвер безпілотники були помічені над декількома аеропортами Данії, а також над військовими об'єктами країни. На кілька годин аеропорти призупиняли роботу, проте істотних перебоїв це не спричинило.

Це вже другий подібний інцидент в Данії за останні кілька днів.

Теги: #данія #троельс_лунд_поульсен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:42 25.09.2025
Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

12:03 23.09.2025
Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

23:02 22.09.2025
Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

09:29 17.09.2025
Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

23:48 13.09.2025
60% бюджету проєкту Ukraine Transition Program 2025–2028 спрямують на Миколаївщину, 40% — на інші регіони України

60% бюджету проєкту Ukraine Transition Program 2025–2028 спрямують на Миколаївщину, 40% — на інші регіони України

17:13 12.09.2025
Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

17:09 12.09.2025
Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

17:05 12.09.2025
Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

17:05 12.09.2025
Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА