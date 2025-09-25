Міністр оборони Данії назвав черговий інцидент з безпілотниками гібридною атакою, автори якої поки не виявлені

Представники датської влади назвали інциденти з безпілотниками в ніч на четвер над низкою аеропортів країни гібридною атакою, але утрималися від коментарів щодо того, звідки вона могла походити.

"Це гібридна атака, за якою стоять професіонали. Таких атак буде більше, і Данія повинна мати можливості протистояти їм", - заявив журналістам на прес-конференції в четвер міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

У той же час він зазначив, що "поки ніхто з тих, хто несе відповідальність за ці інциденти, не виявлений", тому пов'язувати їх з діями будь-якої сторони не варто.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгорд вважає, що організатори цих атак ставлять за мету посіяти страх серед жителів країни. "Я хотів би чітко заявити: мета таких атак - посіяти страх і залякати нас", - сказав міністр юстиції.

В ніч на четвер безпілотники були помічені над декількома аеропортами Данії, а також над військовими об'єктами країни. На кілька годин аеропорти призупиняли роботу, проте істотних перебоїв це не спричинило.

Це вже другий подібний інцидент в Данії за останні кілька днів.