Події
25.09.2025

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив дві транспортні літаки Ан-26, берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1" та радіолокаційну станцію надводної обстановки під час операції на тимчасово окупованому Криму.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис M1", - повідомляє пресслужба ГУР МО України в телеграм-каналі.

 

