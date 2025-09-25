Інтерфакс-Україна
Події
07:51 25.09.2025

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

1 хв читати
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

Вночі та ввечері тривали атаки ворога на райони Дніпропетровської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По Нікопольщині агресор бив з РСЗВ "Град", артилерії. А ще застосовував безпілотники. Тероризував райцентр, Марганецьку та Покровську громади", – зазначив він.

За уточненою інформацією, збільшилася кількість постраждалих внаслідок учорашніх атак: "Поранення отримали ще двоє людей - 68-річна жінка та 59-річний чоловік. Додалось і руйнувань. У Покровській громаді через влучання FPV-дрону пошкоджені приватний будинок і господарська споруда".

У Покровській громаді через влучання FPV-дрону пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Крім того, на громади Синельниківщини агресор скерував БпЛА: у Покровській зайнялася приватна оселя, а в Українській – горіла суха трава.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 24.09.2025
Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

16:41 24.09.2025
Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

10:11 24.09.2025
У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

09:36 24.09.2025
На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

07:41 24.09.2025
Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

22:46 23.09.2025
Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

21:02 23.09.2025
Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

11:25 23.09.2025
Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

08:37 23.09.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

07:50 23.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищили два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

ГУР знищили два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

МЗС: Україна закликала притягнути до відповідальності винних у російських воєнних злочинах

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

За добу росіяни завдали понад 580 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА