Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

Вночі та ввечері тривали атаки ворога на райони Дніпропетровської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По Нікопольщині агресор бив з РСЗВ "Град", артилерії. А ще застосовував безпілотники. Тероризував райцентр, Марганецьку та Покровську громади", – зазначив він.

За уточненою інформацією, збільшилася кількість постраждалих внаслідок учорашніх атак: "Поранення отримали ще двоє людей - 68-річна жінка та 59-річний чоловік. Додалось і руйнувань. У Покровській громаді через влучання FPV-дрону пошкоджені приватний будинок і господарська споруда".

Крім того, на громади Синельниківщини агресор скерував БпЛА: у Покровській зайнялася приватна оселя, а в Українській – горіла суха трава.