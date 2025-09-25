Сибіга обговорив із NB8 результати зустрічі Зеленського з Трампом та подальші кроки для просування миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із представниками північно-балтійських країн (NB8), під час якої обговорив результати переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та подальші спільні кроки у просуванні справедливого миру.

"У мене була чудова зустріч зі справжніми лідерами у підтримці України, нашими північно-балтійськими друзями. Ми обговорили результати зустрічі Президента @ZelenskyUa з Президентом США Дональдом Трампом, а також подальші спільні зусилля для просування справедливого миру", - зазначив він у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х.

Сибіга також відзначив внесок північно-балтійських країн у міжнародні ініціативи: "Я висловив вдячність за внесок NB8 в ініціативу PURL та лідерство в міжнародних зусиллях, спрямованих на зміцнення нашої оборони та стійкості".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1970949765379629344?s=46