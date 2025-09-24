Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

Польща належним чином реагуватиме на всі спроби порушення свого територіального суверенітету, заявив президент країни Кароль Навроцький під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Два тижні тому, в ніч з 9 на 10 вересня, відбулася найбільша атака російських безпілотників на територію держави-члена НАТО. Десятки безпілотників навмисно порушили кордони моєї країни – бо, запевняю вас, це не було випадковістю – це сталося за наказом, виданим зі столиці країни, яка є постійним членом Ради Безпеки. В результаті, вперше з часів Другої світової війни Польща була змушена відкрити вогонь по ворожих об'єктах над нашою територією. Як Головнокомандувач Збройних Сил і президент Польщі, запевняю вас, що Польща завжди реагуватиме належним чином і готова захищати свою територію!", - сказав він.

Навроцький заявив, що ні його країна, ні країни Центральної та Східної Європи не будуть залякані російськими безпілотниками. "Однак, пані та панове, справа не в цьому. Справа в тому, як довго ми будемо допускати такі порушення в межах нашої міжнародної спільноти", - наголосив він.

Президент Польщі зазначив, що після століть завоювань, воєн, розділів, депортацій, зґвалтувань та злочинів Росія не відмовилася від своїх імперських амбіцій навіть у 21 столітті.

"Російське вторгнення в Україну — це не лише найсерйозніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, а й поворотний момент. Існуючий міжнародний порядок руйнується на наших очах. Світ вступив у нову та небезпечну еру суперництва між великими державами – порушення правил та випробування того, як далеко можна зайти, перш ніж хтось скаже рішуче "досить", - сказав він.

Саме тому, за словами Навроцького, Польща виділяє значні кошти на розвиток свого оборонного потенціалу.

"Як лідер у регіоні, ми працюємо над зміцненням тісних зв'язків між країнами Бухарестської дев'ятки, саме тому ми розвиваємо співпрацю в рамках Ініціативи трьох морів. Як голос регіону, ми наголошуємо, що не погоджуємося на безжальні провокації Москви проти нас та інших європейських країн, які випробовують наші реакції та залякують наші суспільства. Ми на це не погоджуємося", - підкреслив польський президент.

Він заявив про необхідність міжнародної системи відповідальності за скоєні злочини.

"Ми повинні чітко заявити: існують кордони, права людини та міжнародне право. І кожен, хто їх порушує, має зіткнутися з суворими наслідками", - сказав Навроцький.