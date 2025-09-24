Інтерфакс-Україна
Події
22:02 24.09.2025

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

2 хв читати
Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Туреччина з 2014 року не визнає незаконну окупацію Росією Криму та вважає, що захист прав кримських татар - "історичний та моральний обов'язок", заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

"Для нас мирне врегулювання Криму не є невіддільним від прагнення до справедливого та міцного миру в Україні. Кримські татари вже давно є невід'ємною частиною різноманітної структури України та сприяють миру та стабільності. Туреччина ніколи не визнавала незаконну анексію Криму, і ми твердо стоїмо на цьому з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим", - сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Гюлер наголосив, що захист прав кримських татар — це "не лише питання зовнішньої політики, а й наш історичний та моральний обов'язок".

"Ми продовжуватимемо наші невпинні прагнення посилити їхні голоси, захистити їхні права та забезпечити їхню свободу та гідність. Обнадійливо бачити, як Україна захищає права наших татарських братів і сестер", - зазначив міністр.

За його словами, Туреччина й надалі підтримуватимемо відданість президента України Володимира Зеленського кримській справі.

"Туреччина продовжуватиме свої зусилля в цьому напрямку", - запевнив Гюлер.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.

Теги: #туреччина #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 24.09.2025
Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

21:31 24.09.2025
Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

21:12 24.09.2025
Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

20:08 24.09.2025
Глава МЗС Туреччини провів зустріч із Єрмаком у Нью-Йорку

Глава МЗС Туреччини провів зустріч із Єрмаком у Нью-Йорку

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

20:06 23.09.2025
Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

14:28 11.09.2025
Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

20:30 02.09.2025
Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників

Шмигаль та посол Туреччини в Україні обговорили співпрацю, зокрема у побудові безпілотників

19:18 31.08.2025
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик Трампа вжити "значущих кроків для припинення війни" між РФ та Україною

Зеленський: Не можна допустити "нормалізації" війни Росії або її нахабства у її веденні

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА