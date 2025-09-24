Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Туреччина з 2014 року не визнає незаконну окупацію Росією Криму та вважає, що захист прав кримських татар - "історичний та моральний обов'язок", заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

"Для нас мирне врегулювання Криму не є невіддільним від прагнення до справедливого та міцного миру в Україні. Кримські татари вже давно є невід'ємною частиною різноманітної структури України та сприяють миру та стабільності. Туреччина ніколи не визнавала незаконну анексію Криму, і ми твердо стоїмо на цьому з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим", - сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Гюлер наголосив, що захист прав кримських татар — це "не лише питання зовнішньої політики, а й наш історичний та моральний обов'язок".

"Ми продовжуватимемо наші невпинні прагнення посилити їхні голоси, захистити їхні права та забезпечити їхню свободу та гідність. Обнадійливо бачити, як Україна захищає права наших татарських братів і сестер", - зазначив міністр.

За його словами, Туреччина й надалі підтримуватимемо відданість президента України Володимира Зеленського кримській справі.

"Туреччина продовжуватиме свої зусилля в цьому напрямку", - запевнив Гюлер.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.