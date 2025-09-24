Інтерфакс-Україна
Події
21:12 24.09.2025

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

2 хв читати
Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Президент Естонії Алар Каріс засудив систематичні порушення прав людини Росією в тимчасово окупованому Криму та закликав не визнавати окупацію півострова.

"У той час, як Росія веде свою жорстоку війну агресії проти України, окупувавши одну п'яту її території та продовжуючи незаконну анексію Криму, ми повинні залишатися непохитними у невизнанні", - сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Каріс наголосив, що Естонія засуджує систематичні порушення прав людини Росією щодо цивільного населення, включаючи корінний народ, кримських татар, які найбільше страждають від окупації Криму та агресії проти України.

"Російські суди вже засудили цього року понад 50 осіб за дії, які Управління Верховного комісара з прав людини оцінило як законне здійснення свободи слова. Керуючись духом Організації Об'єднаних Націй, ми вітаємо прийняття Нью-Йоркської декларації та поновлюємо нашу колективну рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні та в усьому світі", - заявив президент.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.

Теги: #естонія #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 24.09.2025
Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

21:43 24.09.2025
Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

21:31 24.09.2025
Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

13:55 23.09.2025
НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

20:10 22.09.2025
Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

19:08 21.09.2025
Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

14:46 21.09.2025
Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик Трампа вжити "значущих кроків для припинення війни" між РФ та Україною

Зеленський: Не можна допустити "нормалізації" війни Росії або її нахабства у її веденні

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА