Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Президент Естонії Алар Каріс засудив систематичні порушення прав людини Росією в тимчасово окупованому Криму та закликав не визнавати окупацію півострова.

"У той час, як Росія веде свою жорстоку війну агресії проти України, окупувавши одну п'яту її території та продовжуючи незаконну анексію Криму, ми повинні залишатися непохитними у невизнанні", - сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Каріс наголосив, що Естонія засуджує систематичні порушення прав людини Росією щодо цивільного населення, включаючи корінний народ, кримських татар, які найбільше страждають від окупації Криму та агресії проти України.

"Російські суди вже засудили цього року понад 50 осіб за дії, які Управління Верховного комісара з прав людини оцінило як законне здійснення свободи слова. Керуючись духом Організації Об'єднаних Націй, ми вітаємо прийняття Нью-Йоркської декларації та поновлюємо нашу колективну рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні та в усьому світі", - заявив президент.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.