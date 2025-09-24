Інтерфакс-Україна
Події
20:17 24.09.2025

Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових економічних санкцій на Росію

Міністри закордонних справ країн G7 провели зустріч в рамках тижня високого рівня на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, по підсумках якої, зокрема, заявили про посилення тиску санкційного тиску на Росію та третій країни.

Заяву зробили міністри закордонних справ країн "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.

"Ми висловили занепокоєння з приводу останніх порушень повітряного простору Росії в Естонії, Польщі та Румунії, які є неприйнятними і становлять загрозу міжнародній безпеці. Ми підкреслили нашу незмінну відданість спільній роботі над досягненням тривалого миру та сильної, незалежної, суверенної і процвітаючої України, продовжуючи координувати дії зі Сполученими Штатами з метою надання Україні надійних і достовірних гарантій безпеки. Ми обговорили питання про накладення додаткових економічних санкцій на Росію, включаючи вжиття заходів проти третіх країн, які сприяють її діям", - йдеться у заяві міністрів, оприлюдненій на сайті уряду Канади.

Очільники дипломатичних відомств також привітали триваючі дискусії між міністрами фінансів країн G7 щодо подальшого використання російських суверенних активів для підтримки України

 

Теги: #g7 #рф #мзс

