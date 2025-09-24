Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Окупанти атакували у середу Дніпропетровську область понад пів сотні разів, через російськи атаки загинула одна людина, постраждали ще десять, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По Синельниківщині агресор цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Співчуття родині", - написав він у телеграм-каналі у середу. "Вдень російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення отримали чотири людини. Усім надали допомогу… Нікопольщина. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. До лікарів звернулися п’ятеро місцевих… у Кам’янському районі… противник здійснив ракетну атаку, а ще скерував БпЛА. Постраждав житель однієї з громад", - додав Лисак.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки у Нікопольському районі є руйнування на території промислового підприємства, пошкоджені шість приватних будинків, декілька господарських споруд, магазин, машина. У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава.