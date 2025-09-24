Інтерфакс-Україна
Події
17:01 24.09.2025

Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

Володимир Путін хоче продовжувати війну, розширюючи її, , російські операції поширюються в багатьох країнах, тому необхідно будувати нову безпекову архітектуру, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми говорили раніше, що Україна лише перша. А ось тепер вже російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру”, - сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, у цей процес уже включилися більше 30 держав в рамках “Коаліції охочих”.

“Зупинити цю війну тепер набагато простіше, зупинити перегони озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт і кожен корабель від терористів і морських дронів”, - наголосив президент.

“Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресорів. І тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи”, - закликав він.

Теги: #путін #війна

